Unternehmen Neue Chefin des Startup-Verbands fordert „Kultur des Muts”

Die Anlagevorschriften für professionelle Investoren müssten gelockert werden, forderte Pausder. „Wir trauen der Anlageklasse Wagniskapital in Deutschland nicht.” Hierzulande werde 85 Euro pro Kopf in Wagniskapital investiert, in Frankreich seien es 107 und in Großbritannien 171 Euro. Zudem erschwere die mangelnde Digitalisierung der Verwaltung das Gründen. „Hier ist am meisten zu tun”, monierte die 44-jährige. „Ich fordere kein Staatsgeld, der Staat muss ein stärkeres Eigeninteresse daran entwickeln, dass Unternehmen gründen, an die Börse gehen und Jobs schaffen.”