Unternehmen Salzgitter verkauft Tochter Mannesmann Stainless Tubes

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Röhren der Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke werden in Mülheim (Nordrhein-Westfalen) sortiert. (Archiv) Bild: Bild: dpa

Der Stahlkonzern Salzgitter verkauft seine Tochter Mannesmann Stainless Tubes-Gruppe (MST) mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Der Hersteller von nahtlosen Edelstahl- und Nickelbasisrohren geht für einen Preis von 135 Millionen Euro an die italienische Cogne Acciai Speciali, wie Salzgitter am Dienstag mitteilte. Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Behörden.