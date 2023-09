Unternehmen Start-up-Monitor: Lage für Gründer schwierig

25. September 2023 | Quelle: dpa

In Deutschland ist Berlin die populärste Stadt für Gründerinnen und Gründer. Bild: Bild: dpa

Die Konjunkturflaute in Deutschland zieht Start-ups in Mitleidenschaft: Die Stimmung unter den Jungunternehmern ist derzeit so gedämpft wie seit dem ersten Corona-Jahr 2020 nicht.