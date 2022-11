Unternehmen Studie: Vorstandsfrauen verdienen im Schnitt mehr als Männer

14. November 2022 | Quelle: dpa

Eine Frau steht in einem Büro und erklärt eine an die Wand projezierte Grafik. Bild: Bild: dpa

Frauen sind in Topetagen deutscher Unternehmen in der Minderheit, liegen beim Gehalt einer Studie zufolge aber weiter vorn. „Der Frauenanteil in den Vorstandsgremien wächst nur langsam. Aber zumindest liegen Frauen in der Vergütung vorn”, analysierte Jens Massmann, Partner bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Der Gehaltsvorsprung der Top-Managerinnen schrumpfte im vergangenen Jahr allerdings, weil die Verdienste der Männer stärker stiegen als die der Frauen.