Unternehmen Weniger Gründungen größerer Betriebe im Jahr 2022

15. Februar 2023 | Quelle: dpa

Das Bundesamt zählte 2022 insgesamt 673.500 Gewerbeanmeldungen und damit 4,5 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Bild: Bild: dpa

In dem von Ukraine-Krieg und Energie-Krise geprägten Jahr 2022 haben sich weniger Firmengründer in Deutschland an den Markt getraut als in den zwölf Monaten zuvor.