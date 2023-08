Unternehmen Zahl der Firmeninsolvenzen kräftig gestiegen

11. August 2023 | Quelle: dpa

Im Juli 2023 beantragten 23,8 Prozent mehr Unternehmen Regelinsolvenzverfahren als im Vorjahresmonat. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Juli deutlich gestiegen. In dem Monat beantragten fast ein Viertel (23,8 Prozent) mehr Unternehmen Regelinsolvenzverfahren als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bereits im Juni hatte es einen Anstieg um knapp 14 Prozent gegeben. Seit August 2022 nimmt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen kontinuierlich zu.