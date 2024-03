Urlaub DER Touristik: Mehrarbeit durch Streiks

04. März 2024 | Quelle: dpa

Die Türkei, Spanien und Griechenland sind auch in diesem Sommer die Top-3 Ziele bei Urlaubern aus Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Streiks im Luftverkehr und bei der Bahn in Deutschland belasten zunehmend die Reisebranche. „Wir sehen sicherlich den zunehmenden Missmut der Reisenden und auf unserer Seite natürlich auch die deutliche Mehrarbeit in der Abwicklung, die unsere Teams schwer belastet”, sagte DER-Touristik-Zentraleuropachef Ingo Burmester der dpa kurz vor dem Start der Reisemesse ITB (5. bis 7. März) in Berlin. Eine Verunsicherung der Gäste, die sich in Buchungen niederschlagen würde, stellt der Reisekonzern aber nicht fest.