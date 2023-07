Urteile BGH zu internationalen Schiedsverfahren bei Energie-Themen

27. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof, aufgenommen vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Bild: Bild: dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) will heute verkünden, ob EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren zu Investitionen im Energiebereich vorgehen können. Der erste Zivilsenat in Karlsruhe hat sich drei Fälle angeschaut, in denen Deutschland beziehungsweise die Niederlande infolge geänderter Energiepolitik mit Energieunternehmen aus jeweils anderen EU-Ländern streiten. Zu den betroffenen Firmen zählen RWE und Uniper. (Az. I ZB 43/22 u.a.)