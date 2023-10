US-Aktienmarkt Zeitung: Birkenstock vorsichtig bei Ausgabepreis für Aktie

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die Ursprünge von Birkenstock reichen nach Unternehmensangaben bis ins Jahr 1774 zurück. Bild: Bild: dpa

Der Sandalen-Hersteller Birkenstock hält sich beim Preis seiner Aktie zum Börsengang in New York laut einem Medienbericht zurück. Birkenstock habe den Aktienpreis auf 46 Dollar festgesetzt - im Mittelfeld der zuvor beschlossenen Spanne von 44 bis 49 Dollar, schrieb das „Wall Street Journal”. Zu diesem Preis wäre die Firma mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz an der Börse rund 8,6 Milliarden Dollar (etwa 8,1 Mrd Euro) wert.