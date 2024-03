US-Autobauer Tesla wählt einen neuen Betriebsrat

18. März 2024 | Quelle: dpa

Die erste Betriebsratswahl im Tesla-Werk in Grünheide fand 2022 noch vor der Werkseröffnung statt. Seitdem arbeiten viel mehr Menschen in der Fabrik. Bild: Bild: dpa

Beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin hat die zweite Betriebsratswahl begonnen. In dem einzigen europäischen Autowerk von Tesla treten zur Wahl neun Listen mit 234 Kandidatinnen und Kandidaten an. Die bisherige Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz tritt wieder an.