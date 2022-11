US-Leitzinserhöhung EZB-Präsidentin: „Wir sind nicht gleich”

03. November 2022 | Quelle: dpa

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), spricht über die Leitzinserhöhung in den USA. Bild: Bild: dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach der neuerlichen Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed nicht unmittelbar mit demselben Schritt reagieren. „Wir sind nicht gleich, und wir können auch nicht im gleichen Tempo und unter der gleichen Diagnose unserer Volkswirtschaften vorankommen”, sagte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag auf einer Konferenz in Lettlands Hauptstadt Riga. „Wir befinden uns nicht in der gleichen Situation.” So unterscheide sich die Lage vor allem auf dem Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten stark von dem in der Eurozone.