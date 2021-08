US-Wahl Wahlmaschinenfirma verklagt Pro-Trump-Sender wegen Verleumdung

Der Konzern habe an Wert verloren, auch sein Ruf habe dadurch Schaden genommen. One America News und Newsmax hätten die Falschinformationen hinausposaunt, um ihre Profite auf Kosten von Dominion zu erhöhen, hieß es in der Klageschrift vom Dienstag. Dominion-Chef John Poulos erklärte, dass die Klage auch eine Reaktion auf die Weigerung der Beklagten sei, Reue zu zeigen oder mit der Verbreitung der falschen Informationen aufzuhören.