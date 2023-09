USA Behörde: Tesla ließ Beleidigungen gegen schwarze Arbeiter zu

29. September 2023 | Quelle: dpa

Die Tesla-Gigafactory in Berlin: In den USA werden dem Elektroauto-Hersteller schwere Vorwürfe wegen Rassismus gemacht. Bild: Bild: dpa

Eine US-Behörde wirft Tesla in einer Klage vor, rassistische Beleidigungen gegen schwarze Arbeiter zugelassen zu haben. Auch sei der Elektroauto-Hersteller gegen einige betroffene Beschäftigte vorgegangen, die sich dagegen gewehrt hätten, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Klageschrift. Von Tesla gab es zunächst keine Reaktion auf die Vorwürfe.