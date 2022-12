USA US-Kongress verabschiedet Gesetz um Bahnstreik abzuwenden

01. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Güterzugwaggons stehen in einem Bahnhof in Kalifornien. Bild: Bild: dpa

Der US-Kongress hat mit überparteilicher Mehrheit für einen Gesetzesentwurf gestimmt, um einen erneut drohenden Bahnstreik im Güterverkehr abzuwenden. Nach dem Repräsentantenhaus votierte am Donnerstag auch eine Mehrheit im Senat für den Gesetzestext, der eine vorläufige Tarifeinigung von September durchsetzt. Ein Streik hätte vom 9. Dezember an gedroht und die Logistikketten in der Weihnachtssaison lahmlegen können.