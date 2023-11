VDMA Maschinenbauer für Steuerreform statt Industriestrompreis

07. November 2023 | Quelle: dpa

«40 Wochenstunden müssen auch im Metallbereich das neue Normal werden, so wie es in vielen anderen Branchen und EU-Ländern eine Selbstverständlichkeit ist», sagt Karl Haeusgen. Bild: Bild: dpa

Der deutsche Maschinenbauverband fordert eine Steuerreform statt des von Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgeschlagenen Industriestrompreises. „Beerdigen Sie dieses strukturkonservative und überdimensionierte Subventionsprojekt”, sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen am Dienstag laut Redetext in Berlin. Er forderte zudem ein wettbewerbsfähigeres und sozialeres Steuersystem. Dafür sollten Unternehmen entlastet werden und Menschen in den unteren und mittleren Einkommensgruppen mehr Netto vom Brutto haben.