Die Kooperation mit Payback reiht sich ein in die Bemühungen von Banken und Sparkassen, die Attraktivität des bargeldlosen Bezahlens nach dem von der Corona-Pandemie beflügelten Aufwärtstrend weiter zu steigern. Zahlen der Deutschen Kreditwirtschaft zufolge beglichen Verbraucher in Deutschland im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 3,65 Milliarden Mal Einkäufe mit der Girocard. Das waren 15 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2022.