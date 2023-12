Verbraucher Aldi Süd will Lieferdienst nach Test vorerst nicht ausbauen

11. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Das Logo einer Aldi-Süd-Filiale: Wie geht es weiter mit dem Lieferdienst des Discounters? Bild: Bild: dpa

Der Discounter Aldi Süd will seinen Lebensmittel-Lieferdienst, der zuletzt in drei Städten getestet worden ist, vorerst nicht auf sein ganzes Verbreitungsgebiet ausweiten. „Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine flächendeckende Umsetzung nicht geplant”, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Montag.