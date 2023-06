Verbraucher Bahn muss bei Verspätungen durch Notfälle nicht mehr zahlen

07. Juni 2023 | Quelle: dpa

Zugverspätungen am Hauptbahnhof in Essen. Bei manchen Szenarien entfällt künftig der Entschädigungsanspruch. Bild: Bild: dpa

Bei Zugausfällen und -verspätungen müssen Bahnunternehmen in der EU keine Entschädigungen mehr zahlen, wenn außergewöhnliche Umstände der Grund sind. Das geht aus der neuen EU-Verordnung „über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr” hervor, die am Mittwoch in Kraft getreten ist.