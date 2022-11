Verbraucher Energiekrise löst Run auf Kaminöfen aus

15. November 2022 | Quelle: dpa

Ein prasselndes Feuer im Kaminofen sorgt nicht nur für wohlige Stimmung, sondern auch für Wärme. Bild: Bild: dpa

Wegen der stark gestiegenen Energiepreise hat die Nachfrage nach Kaminöfen in Deutschland deutlich zugelegt. „Wir haben im Moment 60 bis 75 Prozent mehr Beratungsanfragen in diesem Jahr als in den Jahren davor”, sagte der Sprecher des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks, Andreas Walburg, der Deutschen Presse-Agentur. „Das liegt einfach daran, dass die Gas-, Öl- und Strompreise explodiert sind.” Allerdings müsse jeder für sich selbst rechnen, denn auch die Holzpreise seien deutlich gestiegen.