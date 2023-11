Verbraucher Erneut bundesweite Warnstreiks im Handel

10. November 2023 | Quelle: dpa

Streiks vor Weihnachtszeit sind ein Druckmittel. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Im Tarifkonflikt des Handels hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag erneut zu einem bundesweiten, dezentralen Warnstreik aufgerufen. Aktionen seien sowohl im Einzel- als auch im Großhandel geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Für Verbraucherinnen und Verbraucher dürfte es deshalb an den Kassen erneut länger dauern. In den Supermarktregalen kam es aufgrund vorheriger Streiks immer wieder zu Lücken. Auch darauf müssen sich Kunden in diesen Tagen einstellen.