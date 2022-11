Verbraucher Inflation schwächt sich im November leicht auf 10 Prozent ab

29. November 2022 | Quelle: dpa

Karotten und Zwiebeln stehen an einem Obst- und Gemüsestand auf einem Wochenmarkt zum Verkauf. Bild: Bild: dpa

Die Inflation in Deutschland hat sich im November leicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Jahresteuerungsrate bei 10,4 Prozent gelegen.