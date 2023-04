Verbraucher Inflation verliert auf hohem Niveau an Tempo

13. April 2023 | Quelle: dpa

Das Statistische Bundesamt gibt die endgültigen Ergebnisse zur Entwicklung der Inflation im März in Deutschland bekannt. Bild: Bild: dpa

Die Inflation in Deutschland ist erstmals seit August 2022 wieder unter die Acht-Prozent-Marke gesunken. Die Teuerung in Europas größter Volkswirtschaft bleibt aber weiterhin hoch. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,4 Prozent. Die endgültigen Ergebnisse gibt die Wiesbadener Behörde an diesem Donnerstag (08.00 Uhr) bekannt. Im Februar war noch eine Inflationsrate von 8,7 Prozent gemessen worden.