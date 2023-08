Den Anstieg des Stimmungsindikators für die gesamte Eurozone erklärte Sentix mit dem zuletzt schwächeren Anstieg der Verbraucherpreise. Das Thema Inflation verliere nach Einschätzung der befragten Finanzmarktexperten „etwas an Brisanz”. Die Sentix-Experten verwiesen aber auf die schwache Konjunkturentwicklung in Deutschland. „Die größte Volkswirtschaft in der Eurozone entwickelt sich zum kranken Mann Eurolands und belastet die Region erheblich”, hieß es.