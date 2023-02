Verbraucher Konsumklima in Deutschland hellt sich weiter auf

24. Februar 2023 | Quelle: dpa

Das Konsumklima habe trotz anhaltender Krisen wie des Ukraine-Kriegs oder hoher Inflationsraten weiter zugelegt. Bild: Bild: dpa

Die Konsumlaune in Deutschland ist weiter auf Erholungskurs. Die Verbraucher beurteilten die Konjunktur und ihre eigene Einkommenserwartung deutlich positiver als zuletzt, wie die Studie des Nürnberger Konsumforschungsunternehmens GfK zum Konsumklima ergab, die heute veröffentlicht wurde. Die Anschaffungsneigung - also die Bereitschaft zum Kauf größerer Wirtschaftsgüter - bewege sich in jüngster Zeit dagegen auf und ab und habe zuletzt nur wenig zugelegt.