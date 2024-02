Vereinzelt wollen Anbieter die Preise sogar senken: der Dortmunder Versorger DEW21 zum 1. März in der Grundversorgung, die in Frankfurt am Main ansässige Eon-Tochter Süwag zum 1. Mai. RheinEnergie aus Köln und die Stadtwerke Göttingen kündigten dagegen an, die Preise zum 1. April zu erhöhen. Man werde die gestiegenen Netzentgelte komplett an die Kunden weitergeben, hieß es bei beiden. Die meisten der 26 von der dpa befragten Versorger machten dagegen noch keine konkreten Angaben. Man sei noch am Rechnen, hieß es. Ein Sprecher der Stadtwerke München fügte allerdings hinzu: „Klar ist jedoch bereits: Der Strompreis wird steigen.”