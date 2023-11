Verbraucher Pommes im Trend - Absatzrekord für Kartoffelprodukte

17. November 2023 | Quelle: dpa

Pommes werden in einem Imbiss in Pflanzenöl frittiert. Das Kartoffelprodukt ist äußerst beliebt. Bild: Bild: dpa

Der Appetit auf Pommes, Kartoffelsalat und Chips ist im Wirtschaftsjahr 2022/23 auf einen neuen Rekordwert gestiegen. In dem Ende Juni beendeten Zeitraum aßen die Bürgerinnen und Bürger pro Kopf im Schnitt 37,9 Kilogramm Kartoffelerzeugnisse, wie die Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft am Freitag in Bonn mitteilte.