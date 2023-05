Verbraucher Preisauftrieb schwächt sich ab - Inflation weiter hoch

10. Mai 2023 | Quelle: dpa

Karotten und Zwiebeln an einem Obst- und Gemüsestand auf einem Wochenmarkt. Die Preise für Nahrungsmittel bleiben weiter hoch. Bild: Bild: dpa

Die Inflation in Deutschland hat im April auf vergleichsweise hohem Niveau den zweiten Monat in Folge an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,2 Prozent, wie das Statische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Die Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung.