Verbraucher Schlecht fürs Portemonnaie: Preise steigen wieder stärker

11. Juli 2023 | Quelle: dpa

Dass die Preise für Lebensmittel steigen, liegt zum großen Teil an den gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten infolge des Ukraine-Krieges. Bild: Bild: dpa

Seit Monaten belastet die hohe Inflation die Menschen in Deutschland. Im Juni zog die Teuerung nach drei Rückgängen in Folge vorläufigen Berechnungen zufolge wieder stärker an. Besonders deutlich stiegen erneut die Nahrungsmittelpreise (plus 13,7 Prozent). Die endgültigen Juni-Ergebnisse gibt heute das Statistische Bundesamt bekannt.