Verbraucher Umfrage: Viele Menschen blicken mit Sorgen auf 2024

12. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Laut einer Umfrage wollen knapp 20 Prozent der Befragten dieses Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Bild: Bild: dpa

Bei Menschen in Deutschland überwiegt einer Umfrage zufolge mit Blick auf das kommende Jahr Pessimismus. Gut 95 Prozent der 1200 am ersten Adventssamstag befragten Konsumenten erwarten für 2024 eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage in Deutschland, wie die Management- und Technologieberatung BearingPoint mitteilte.