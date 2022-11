Verbraucher Verkehrsunternehmen zum Starttermin des Deutschlandtickets

03. November 2022 | Quelle: dpa

Zugreisende warten auf die S-Bahn: Wann geht es tatsächlich los mit dem Deutschland-Ticket? Bild: Bild: dpa

Die Verkehrsunternehmen halten einen Start des neuen Deutschlandtickets im Nah- und Regionalverkehr im Januar für nicht machbar. Realistisch sei eine Einführung am 1. März, sagte Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Ticket sei in kurzer Frist nicht umzusetzen. Wolff sagte weiter, für eine Übergangszeit werde es das Ticket auch in Papierform geben.