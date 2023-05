Verbraucherpreise Bundesbank-Chef: Politik im Kampf gegen Inflation gefordert

15. Mai 2023 | Quelle: dpa

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht im Kampf gegen hohe Inflation auch Politik und Wirtschaft in der Pflicht. Bild: Bild: dpa

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht im Kampf gegen hohe Inflation auch Politik und Wirtschaft in der Pflicht. Zweifelsohne müsse die Geldpolitik der hohen Teuerung „mit Zinserhöhungen klar und entschlossen entgegentreten”, bekräftigte Nagel am Montag bei einem Symposium in Frankfurt. „Zentralbanken können es nicht alleine leisten.” Eine stabilitätsorientierte Geldpolitik könne auf Dauer nur Erfolg haben, „wenn auch andere Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an diesem Stabilitätsziel mitwirken”.