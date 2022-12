Verbraucherschutz Grauer Kapitalmarkt soll besser reguliert werden

07. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Teilnehmer der Gläubigerversammlung im Millardenbetrugsfall P&R Container 2018 an der Olympiahalle im Olympiapark. Bild: Bild: dpa

Verbraucherschützer fordern einen umfassenden Schutz von Privatanlegern vor verlustreichen Anlagen am sogenannten Grauen Kapitalmarkt. „Verbraucherinnen und Verbraucher haben in der Vergangenheit viel Geld mit schlechten Anlagen des Grauen Kapitalmarkts verloren”, sagte Dorothea Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Mittwoch.