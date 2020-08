Verdachts des Milliardenbetrugs Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek vom BKA öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben

Wirecard hatte Scheinbuchungen in Höhe von mutmaßlich 1,9 Milliarden Euro eingeräumt, die der Konzern in seiner Jahresbilanz 2019 auf der Habenseite bilanzieren wollte - das Ergebnis wahrscheinlich nicht existierender Luftgeschäfte mit Subunternehmern in Südostasien und im Mittleren Osten.