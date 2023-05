Vergleichsportal: Trivago tauscht CEO Hefer aus – Ex-Manager Johannes Thomas übernimmt

Der vorherige Finanzchef Hefer hatte Schrömgens 2020 an der Firmenspitze abgelöst. Hefer ist auch Aufsichtsratschef beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04. Das einstige „Einhorn“ Trivago war 2016 an die US-Technologiebörse Nasdaq gegangen. Das Unternehmen wurde vom Einbruch des Tourismus in der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen ist Trivago an der Börse nur noch 420 Millionen Dollar wert.