Verhandlungen Drei Prozent mehr Gehalt: Tarifeinigung für private Versicherungswirtschaft

Teilzeitkräfte erhalten künftig den Angaben zufolge ebenfalls Mehrarbeits-Zuschläge bei Überschreitung ihrer individuell vereinbarten Arbeitszeit. Laut Verdi ist das in der Tariflandschaft in Deutschland bisher einmalig. Die Ausbildungsvergütungen werden ebenfalls zum 1. September 2022 und 2023 um je 50 Euro erhöht. Darüber hinaus erhalten die Auszubildenden Einmalzahlungen in Höhe von 300 Euro und 250 Euro sowie einen Übernahmeanspruch nach erfolgreich absolvierter Ausbildung.