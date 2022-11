Verhandlungsbeginn Prozess gegen Ex-Wirecard-Chef beginnt am 8. Dezember

09. November 2022 | Quelle: dpa

Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun sitzt im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags, bevor er seine Aussage macht. Bild: Bild: dpa

Der Strafprozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun beginnt am 8. Dezember. Die Große Strafkammer am Landgericht München habe zunächst 100 Verhandlungstage bis ins Jahr 2024 hinein anberaumt, teilte die Justizpressestelle am Mittwoch mit. Verhandlungsort ist der Sitzungssaal in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim.