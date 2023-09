Verkehr 49-Euro-Ticket: NRW-Verkehrsminister warnt vor Preiserhöhung

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) forderte, Bund und Länder müssten bis Ende September eine Lösung für die Kostenübernahme präsentieren. „Bleibt eine solche Entscheidung aus, sind die Verkehrsunternehmen und Verbünde nicht in der Lage, eine verlässliche Planung für 2024 vorzulegen. Dies führt zu erheblichen Risiken, die auch die Politik ernst nehmen muss”, so VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff am Dienstag.