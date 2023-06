Verkehr ADAC-Stichprobe zum Tanken an der Autobahn: Abfahren lohnt

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

Tanken planen lohnt sich: An der Autobahnraststätte sind die Preise merklich höher. Bild: Bild: dpa

Wer auf dem Weg in die Sommerferien an der Autobahnraststätte tankt, zahlt häufig deutlich drauf. Das geht aus einer Stichprobe des ADAC hervor, der die Preise an Raststätten mit denen der Tankstellen an der jeweils nächsten Ausfahrt verglichen hat. Pro Tankfüllung sind dabei Unterschiede von mehr als 20 Euro möglich.