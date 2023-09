Verkehr Auswertung zur Bahn-Pünktlichkeit: Kräftiger Einbruch 2022

15. September 2023 | Quelle: dpa

Die überlastete Infrastruktur steht bei den Pünktlichkeitsproblemen der Bahn im Fokus. Bild: Bild: dpa

Fast jeder dritte Fernverkehrsreisende bei der Bahn hat 2022 sein Ziel mit mindestens 15 Minuten Verspätung erreicht. Lediglich 70,6 Prozent der Fahrgäste kamen mit weniger Verspätung an ihrem Zielort an, wie aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums an ein Abgeordnetenbüro hervorgeht. Sie lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Die sogenannte Reisendenpünktlichkeit hat sich demnach von 2021 zu 2022 um zehn Prozentpunkte verschlechtert. 2017 kamen noch gut 86 Prozent der Fahrgäste mit weniger als 15 Minuten Verspätung an ihrem Ziel an.