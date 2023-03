Verkehr Bahn-Tarifverhandlungen wieder aufgenommen

14. März 2023 | Quelle: dpa

Demonstrantinnen und Demonstranten der Gewerkschaft EVG vor dem Berliner Hauptbahnhof. Bild: Bild: dpa

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben am späten Dienstagnachmittag die Verhandlungen im laufenden Tarifstreit wieder aufgenommen. „Wir sind in dieser Runde, und das ist ein klares Signal an die Gewerkschaft, vorbereitet für ein Angebot”, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kurz vor dem Treffen in Berlin. Das Angebot werde „auf Lohn fokussiert sein, aber wir werden auch was zur Mindestlohnthematik ausführen”. Für die Verhandlungen sind Dienstag und Mittwoch angesetzt.