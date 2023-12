Verkehr Bahn über Weihnachten wieder mit zusätzlichen Züge

14. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Deutsche Bahn stockt ihr Zugangebot über die Feiertage auf. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn stockt das Zugangebot während der Feiertage auf, um das hohe Reiseaufkommen über Weihnachten zu entzerren. 60 Sonderzüge sollen in der Zeit zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Januar zusätzlich unterwegs sein, wie der bundeseigene Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Sie sollen vor allem auf den stark nachgefragten Verbindungen wie Berlin-Göttingen-Frankfurt oder Köln-München über Frankfurt und Stuttgart eingesetzt werden. Im üblichen Fahrplan gibt es pro Tag rund 900 Zugfahrten im Fernverkehr.