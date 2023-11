Verkehr Bahn und Gewerkschaft: Treffen zu zweiter Verhandlungsrunde

23. November 2023 | Quelle: dpa

Bei den Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn sieht alles nach weiterer Eskalation aus. Bild: Bild: dpa

Weihnachten soll eine friedliche und besinnliche Zeit bleiben - das sieht auch Claus Weselsky so. Am Dienstag verkündete der Chef der Lokführergewerkschaft GDL eine Art Weihnachtsfrieden an den Feiertagen - aber was ist mit den Tagen direkt davor und danach? Und wie steht es beispielsweise um das nächste Wochenende?