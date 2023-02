Verkehr Bahn vs Lufthansa? Twitter-Nutzer reagieren auf IT-Störung

15. Februar 2023 | Quelle: dpa

Wegen IT-Problemen beim Lufthansa-Konzern sind Tausende Passagiere von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Bild: Bild: dpa

Meint die Bahn es nun besonders ernst mit dem Klimawandel? So oder so ähnlich wird bei Twitter die IT-Störung der Lufthansa, ausgelöst durch Bauarbeiten an einer S-Bahn in Frankfurt, mit Augenzwinkern und Humor diskutiert. „Die Deutsche Bahn geht die Verlagerung des Flugverkehrs auf die Schiene nunmehr beherzt an”, schrieb etwa der frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi am Mittwoch auf Twitter.