Verkehr Bahn will Warnstreik mit Eilantrag bei Gericht verhindern

13. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Heute ist Streiktag» steht auf einem Plakat vor dem Erfurter Hauptbahnhof. Bild: Bild: dpa

Die Deutsche Bahn will den geplanten 50-Stunden-Warnstreik auf der Schiene noch auf juristischem Wege verhindern. Der bundeseigene Konzern teilte am Samstagmorgen mit, dass er einen entsprechenden Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main eingereicht habe. Der bundesweite Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sei unverhältnismäßig und schädige Kunden sowie unbeteiligte Dritte, hieß es zur Begründung.