Verkehr Bahnbeauftragter: Digitaler Knoten Stuttgart wird umgesetzt

14. Februar 2024 | Quelle: dpa

Michael Theurer geht davon aus, dass auch der Bahnhof Fangschleuse nahe der Tesla-Autofabrik bei Berlin wie geplant kommt. Bild: Bild: dpa

Der Bund will den Schienenknotenpunkt Stuttgart wie geplant digitalisieren. „Ich kann beim Digitalen Knoten Stuttgart verbindlich erklären, dass die Umsetzung nicht an der Finanzierung scheitert”, sagte der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Er gehe auch davon aus, dass der Bahnhof Fangschleuse in Brandenburg wie geplant komme. „Diese Projekte werden selbstverständlich umgesetzt.”