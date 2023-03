Verkehr Baustelle Deutsche Bahn: Konzern vor entscheidenden Jahren

Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr auf der Schiene bis 2030 im Vergleich zu 2015 verdoppeln. „Die Bahn ist in einer glücklichen Situation, da die Kundinnen und Kunden Schlange stehen. Der Personenverkehr nimmt kontinuierlich zu, auch der Güterverkehr könnte weiter zunehmen”, sagte Wissing. Bei der Pünktlichkeit im Fernverkehr strebt Lutz für 2023 eine Quote von „deutlich oberhalb der 70 Prozent” an.