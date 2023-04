Verkehr DB: 20 Großstädte im ICE-Halbstundentakt bis 2026

28. April 2023 | Quelle: dpa

Die Bahn plant mehr ICE-Verbindungen im Halbstundentakt. Bild: Bild: dpa

Die Deutsche Bahn will 20 deutsche Großstädte bis 2026 mit einem ICE-Halbstundentakt an den bundesweiten Fernverkehr anbinden. „Das sind in nur drei Jahren fast doppelt so viele Städte wie heute”, sagte Bahnchef Richard Lutz am Donnerstagabend in Berlin vor Journalisten.