Verkehr Deutsche Bahn im Fernverkehr pünktlicher als im Dezember

Als verspätet geht ein Zug in die Statistik ein, wenn er mit mehr als sechs Minuten Verzögerung am Ziel ankommt. Zugausfälle werden dabei nicht berücksichtigt. Die Bahn hat seit Monaten mit großen Problemen bei der Pünktlichkeit im Fernverkehr zu kämpfen. Im Sommer wurden zeitweise weniger als 60 Prozent der Halte rechtzeitig erreicht. Für das laufende Jahr hat die Bahn mehr als 70 Prozent Pünktlichkeit als Ziel ausgegeben. Zu Jahresbeginn sind die Werte für gewöhnlich besser als in den folgenden Monaten, was unter anderem mit der Auslastung der Züge zu erklären ist.