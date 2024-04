Verkehr Diesel aus Pflanzenöl darf als Reinkraftstoff in den Tank

Verkehrsminister Volker Wissing nannte die Freigabe von HVO 100 einen „wichtigen Schritt für mehr Klimaschutz im Verkehr“. Der Kraftstoff sei besonders hochwertig und nachhaltig. Aus Abfall- und Reststoffen produziertes HVO könne die CO2-Emissionen gegenüber fossilem Diesel um mehr als 90 Prozent reduzieren, sagte der FDP-Politiker. „Der Kraftstoff hat sich in der Praxis bewährt, ist in industriellem Maßstab verfügbar und für moderne Dieselmotoren grundsätzlich geeignet.“ HVO 100 könne einen wirksamen Beitrag leisten, um die Emissionen in der Bestandsflotte zu reduzieren.