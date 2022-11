Verkehr Erster Wasserstoffzug für Taunus-Strecken eingetroffen

14. November 2022 | Quelle: dpa

Ein nagelneuer Wasserstoffzug an einer Wasserstofftankstelle in Frankfurt/Main. Bild: Bild: dpa

Einen knappen Monat vor dem geplanten Start ist der erste Wasserstoff-Zug für den Taunus in Frankfurt eingetroffen. Das von Brennstoffzellen angetriebene Fahrzeug wurde am Montag ebenso vorgestellt wie die eigens errichtete Wasserstoff-Tankstelle am Frankfurter Industriepark Höchst.